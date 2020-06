Trasporti in Campania, De Luca: "Più treni e autobus anche dallo stabilimento di Flumeri"

Un nuovo piano di ammodernamento della rete di trasporti pubblici in Campania, che porterà la Regione a introdurre 200 nuovi treni e 1.000 nuovi autobus, di cui 142 consegnati nella giornata di oggi all'Anm e alle aziende del casertano.

Il Governatore Vincenzo De Luca ha sottolineato l'importanza di questo nuovo programma che contribuirà a implementare una rete, troppo spesso caratterizzata da alcune criticità e per le quali, secondo il Presidente della Regione: "La precedente amministrazione regionale ha investito zero risorse: zero treni e zero autobus".

Coinvolto nella produttività anche lo stabilimento di Flumeri

Proprio in merito ai trasporti, nel corso dell'intervento odierno, De Luca ha evidenziato la necessità di sviluppo: "Dobbiamo cominciare a ragionare su un grande polo produttivo e manutentivo, che possa coinvolgere anche il comparto ferroviario, così come anche lo stabilimento di Flumeri (Industria Italiana Autobus, ndr) per quanto riguarda il settore degli autobus".