Irpinia Express: riparte il viaggio del gusto tra profumi, sapori e bellezze della natura

Ripartono a settembre le attività turistiche di Irpinia Express. A bordo del treno storico Avellino Rocchetta vi immergerete nella cultura e nell’enograstronomia di una terra antica, tra vigneti secolari, castelli antichi e borghi storici.

Un’esperienza turistica unica vi aspetta per tre imperdibili appuntamenti: il Treno della Macenata il 21 settembre, il treno delle 3 Docg e il Treno del trekking in Vigna. Un’esperienza turistica unica che attraverserà i luoghi naturalistici ed enogastronomici più interessanti d'Irpinia nell'ottica di valorizzare il territorio in modo sostenibile e all'avanguardia nell'ambito di un progetto che parte dall’accordo stipulato tra Regione Campania e Fondazione FS, grazie al quale la Regione finanzia un numero di treni storico-turistici sulla tratta Avellino-Rocchetta SA.

Il progetto però è anche un’evoluzione necessaria del lavoro degli ultimi dieci anni portato avanti dall’Associazione InLocoMotivi: la propaganda per la riapertura della strada ferrata, la proposta di restituirle un ruolo come mezzo turistico, il lavoro di supporto alle istituzioni affinché rientrasse nelle 18 tratte della prima legge italiana sulle ferrovie turistiche e affinché venisse dichiarata bene culturale sono battaglie che hanno raggiunto tutte il proprio risultato. Oggi che è riaperta nella sua completezza, che è un bene culturale e una ferrovia turistica nazionale, l’Avellino-Rocchetta ha necessità di valorizzazione e promozione. Per questo motivo, la mission di InLocoMotivi cambia e si evolve in un progetto che usa il treno come “mezzo” per il marketing del suo territorio.

Una sorta di “laboratorio” che coinvolge il territorio attraverso associazioni, pro loco, amministrazioni pubbliche, aziende, consorzi, e si arricchisce della professionalità di un gruppo di giovani esperti di strategie di promozione, Letfy – Web Marketing Strategies.L’intento è di offrire un’esperienza a chi per la prima volta arriva in Irpinia, ma anche a chi stando in Irpinia vuole approfondire la conoscenza delle sue bellezze naturali, paesaggistiche, storico-architettoniche ed enogastronomiche, in una modalità “slow”.

Lasciando a casa l’orologio e l’idea di “avere un appuntamento”, Irpinia Express diventa un viaggio esperienziale, un tuffo nel verde, nei boschi, correndo al fianco di cascate, passeggiando per i borghi storici, sorseggiando vini; un paesaggio mutevole dal finestrino di un treno e il tempo per osservarne le caratteristiche: le colline dei vigneti delle Docg, le valli dei fiumi Sabato e Calore, le alture del Parco Regionale dei Monti Picentini, le colline meno accentuate che dolcemente sfumano nel letto dell’antico Ofanto. Tutto questo stando seduti su un mezzo storico, elegantemente restaurato da Fondazione FS, dondolando sui binari, attraverso gallerie e su ponti della magnifica ingegneria ottocentesca.

Previste tre corse:

21 settembre “Paternopoli, Il Treno della Macenata”;

29 settembre “Tufo, Montefalcione e Castelfranci - DeguStazioni, Il treno delle Tre DOCG”;

6 ottobre “Lapio, Trekking in Vigna”