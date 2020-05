Gesualdo, al via i lavori per la bretella di collegamento con la Fondovalle Fredane

A Gesualdo, iniziano i lavori per la realizzazione della bretella stradale che collegherà il centro cittadino con la Fondovalle Fredane, consentendo un accesso più veloce alla Strada Statale Ofantina.

Il sindaco Pesiri: "Gesualdo sarà protagonista di una nuova fase di sviluppo"

Il primo cittadino del Comune irpino, Edgardo Pesiri, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'inizio dei lavori: "L’importante arteria in costruzione consentirà di bypassare la vetusta strada rurale San Lorenzo, agevolando il traffico veicolare lungo un percorso più regolare e sicuro con un deciso abbattimento dei tempi percorrenza per il raggiungimento della Statale Ofantina. L’accesso alla nuova strada è previsto su Via Freda, nei pressi della struttura comunale dell’Asilo Nido, e sarà servito da una comoda rotatoria che consentirà una migliore gestione del traffico".

Fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, questa opera rientra nel piano strategico di rilancio del Paese che sta caratterizzando l’azione amministrativa della Giunta guidata dal Sindaco Edgardo Pesiri. “Con la realizzazione di questa strada offriamo a Gesualdo la possibilità di migliorare i collegamenti stradali valorizzando anche i fondi rurali dell’intera area meridionale del nostro territorio comunale” ha sottolineato il primo cittadino. "L’inizio dei lavori per questa opera e l’attivazione di nuovi cantieri, quali quelli che interesseranno a breve Scuola, Castello e Centro Urbano, vedrà Gesualdo finalmente protagonista di una nuova stagione di rilancio e sviluppo".

La realizzazione della bretella, conclude Pesiri, si inserisce: "Nella prospettiva di una decisa valorizzazione delle potenzialità fino ad ora inespresse del nostro paese, di prossima attuazione anche interventi amministrativi mirati alla creazione di strumenti utili a favorire ed agevolare investimenti e l'avvio di progettualità diffuse per il rilancio di tutti i settori economici e sociali".