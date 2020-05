Fine lockdown, Campania e Puglia record spostamenti

Durante la quarantena i "movimenti in città e Regioni erano scesi in Italia in media tra il 75 e l'80 per cento.

Finito il lockdown, nei primi due giorni della settimana, come era anche comprensibile aspettarsi, c'è stato un sensibile aumento della mobilità. Se rispetto al periodo gennaio-febbraio, gli spostamenti durante la quarantena erano scesi in media tra il 75 e l'80 per cento, nei primi due giorni della settimana si è scesi a un meno 30 per cento.

Tra le Regioni più "virtuose" abbiamo in testa alla classifica Trentino (soltanto un +12% rispetto il 4 maggio rispetto al 27 aprile) e il Friuli (+18% il 5 maggio rispetto al 28 aprile), mentre sono scesi molto di più nelle strade in Campania (+58% di spostamenti il 4 maggio e + 66% il giorno dopo) nonché in Puglia 8 (+ 48% e +58%).

Lo stesso calcolo si può fare per le aree metropolitane. Le città in cui la "ripresa" è stata più contenuta sono state Bologna (+19% il 4 maggio e +21% il giorno dopo) e Venezia (+29% e +32%). Dalla parte opposta della graduatoria, troviamo Napoli, dove abbiamo un +74% per lunedì 4 e per salire a un +77% l'indomani, e Torino (+60% e +64%).

I dati riportati dal quotidiano Repubblica sono stati ricavati da City Analytics, un servizio pensato per amministrazioni ed enti pubblici nato da una collaborazione da Enel X (la divisione dell'ex monopolista che si occupa di smart city e servizi innovativi per la mobilità) e Here Technologies: hanno sviluppato un sistema che rielaborando i dati disponibili arrivano a definire con precisione gli spostamenti regione per regione e comune per comune in tutta Italia.

Il servizio fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità sul territorio italiano basandosi sull’analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della Pubblica amministrazione.