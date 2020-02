Yoga e disabilità, ad Atripalda una mattinata di aggregazione

Il Vice Coordinatore Campania per il Movimento Italiano Disabili per la Provincia di Avellino, in collaborazione con l’Associazione Insuperabili Biancoverdi, sita presso il mercatino rionale in Contrada Santissima Atripalda, organizza per sabato mattina 22/02/2020, dalle ore 10:00 alle ore 11:30, una mattinata di Yoga e disabilità all’insegna dell’abbattimento delle barriere architettoniche anche nel mondo dello sport, oltre che del sociale, grazie al contributo volontario dell’insegnante Monica Basso del Centro Prema Dharma Yoga che ringraziamo della disponibilità sensibilità e collaborazione rivolta alle persone con disabilità.

La mattinata è aperta a tutti coloro che vorranno sensibilmente condividere un momento di aggregazione ma anche di inclusione e rilassamento del corpo, il Movimento e gli insuperabili vi attendono tutti nella tana del lupo.