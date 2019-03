Villa Rufolo, visite gratis per gli irpini

Una buona notizia per gli irpini amanti della cultura. Da lunedì 18 a domenica 24 marzo ingresso gratuito per tutti i nati o i residenti in provincia di Avellino, per visitar Villa Rufolo a Ravello. La Fondazione apre per la prima volta gratuitamente la villa ai cittadini della Campania secondo un calendario suddiviso per provincia.

Far conoscere il monumento principe di Ravello ai conterranei, conquistarli alle bellezze di questa terra, incentivare il “brand Campania” sono i principali obiettivi condivisi dal Direttore Secondo Amalfitano con il Commissario Mauro Felicori.

Si punta a fare rete tra le eccellenze e i brand della Campania coinvolgendo il territorio, che spesso, attratto dal fascino dell’esotico, ignora le infinite bellezze che la Regione Campania offre. Con questa iniziativa si vuole invogliare i campani a scoprire, o a riscoprire, il territorio e tutte le sue gemme partendo da Villa Rufolo e continuando con Ravello e la Costiera Amalfitana.

Per usufruire dell’ingresso omaggio sarà sufficiente presentarsi alla biglietteria di Villa Rufolo esibendo un documento valido che attesti la residenza o la nascita nella provincia di turno.