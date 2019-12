A San Martino Valle Caudina 'La Vetrina del Gusto' con la collaborazione di IrpiniaMood

Enogastronomia, arte e storia si fondono in una rassegna che si preannuncia ricchissima per il profilo culturale e agroalimentare.

Da stasera, 7 dicembre, parte a San Martino Valle Caudina la kermesse Illumina la Notte, un'occasione unica per conoscere e vivere attivamente il territorio, in una magica atmosfera natalizia.

Dopo il successo degli scorsi anni l'edizione 2019 si completa di nuove importanti collaborazioni. Sarà infatti l'associazione IrpiniaMood a curare la Vetrina del Gusto, l'inedito spazio dedicato al Food and Beverage.

In corso Vittorio Emanuele, dalle ore 17.00, il gusto inequivocabile della gastronomia locale sarà protagonista della Vetrina del Gusto, un evento nell'evento in cui ristoranti, cantine, birrifici, bakery, pasticcerie e produttori presenteranno piatti tipici della zona e i loro prodotti di punta.

Un'area food ben organizzata in cui sarà presente una tendostruttura riscaldata per assaporare in totale relax le specialità in degustazione.

Nello specifico, stasera, 7 dicembre, si potranno degustare i piatti del ristorante Rovy, di Palazzo Ducale, di Rosso di Castelpoto e di Fiore della Spiga. Tra le cantine potrete scoprire il mondo enologico biodinamico territoriale grazie alla partecipazione di Cantina Vallisassoli, Cantina Dryas e Cantina Bosco Sant'Agnese. Per chi preferisce la birra, invece, potrà optare per il birrificio artigianale Cuore di Malto.

Profumi e sapori stuzzicanti anche tra i tradizionali Mercatini Natalizi, all'ingresso e alla fine del Corso, dove ci sarà una nutrita rappresentanza di produttori con la possibilità di acquistare leccornie tipiche di ogni tipo. Tra i protagonisti di questa sera il torronificio Garofalo, Masseria Due, Affinito Maria Immacolata, Pierlangiero Miele, Guarino Natural Garden.

Il taglio del nastro della manifestazione si terrà alle 17.00, la chiusura degli stand è prevista alle 23.00. Il prossimo appuntamento sarà poi sabato 14 dicembre.