Il futuro delle meravigliose cascate di Calabritto

Si parla di un futuro e di uno sviluppo reale e concreto per Calabritto e la Valle del Sele nel corso dell’assemblea tematica sull’idea progettuale ‘Area Naturale delle Cascate di Calabritto’, in programma sabato 5 ottobre, alle ore 18:30, presso la sala consiliare del Comune di Calabritto. L’evento e’ a cura dell’associazione Gruppo Calabritto Escursioni, che da oltre un anno e mezzo si occupa di valorizzare il territorio e le bellezze di Calabritto.

L’area naturale delle Cascate vuole diventare la principale area trekking con cascate della Campania, sia per estensione, sia per numero di sentieri (cinque) che di cascate (sono visibili 12 salti). Il confronto e’ Aperto a cittadini, associazioni e istituzioni. Per la Regione e’ Prevista la partecipazione del presidente della Commissione Agricoltura on. Maurizio Petracca, per il Gal Sentieri del Buon Vivere, il presidente dott. Nicola Parisi e il consulente scientifico prof. Giovanni Quaranta; per la Comunità Montana e il Comune di Calabritto prof. Gelsomino Centanni (presidente e sindaco); la diocesi il vescovo mons. Pasquale Cascio.