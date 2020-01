"Gli allegri chirurghi", lo spettacolo di Ray Cooney al Teatro d'Europa

A grande richiesta del pubblico, si alza nuovamente il sipario sullo spettacolo, scritto da Ray Cooney, “Gli allegri chirurghi”.

Appuntamento al Teatro d'Europa

Domenica 26, alle 18.30, al “Teatro d’Europa” di Cesinali, di scena la commedia brillante, diretta da Luigi Frasca, coadiuvato da Angela Caterina, per divertire il pubblico in un’ atmosfera ricca di brio. Sul palcoscenico, anche la Compagnia del “Teatro d’Europa”, composta da Andrea Gisi, Sabrina Aquino, Ettore Luce, Marco Pacilio, Maria Chiara Carpenito, Marco Del Gaudio, Giandomenico Coppola e Francesco Pio Grimaldi.

“Accogliamo le sollecitazioni del pubblico- commenta Luigi Frasca- per proporre nuovamente un classico della letteratura internazionale che, tra paradossi, equivoci e colpi di scena, diverte e coinvolge per l’immediatezza dell’impianto narrativo-“. La comicità diventa anche strumento di impegno sociale, sensibilizzando all’inclusione e alla solidarietà. “L’ambientazione in un ospedale,- continua il regista- dove fervono i preparativi per la recita natalizia e per la conferenza di un luminare della Scienza Medica, risveglia nello spettatore l’ importanza di essere vicino a chi soffre, adoperandosi per alleviare la sua condizione, favorire l’inclusione e la partecipazione attiva nei confronti dei più deboli. Siamo orgogliosi della qualità artistica raggiunta dagli allievi della nostra Accademia di Teatro, che nello spettacolo rivelano la loro passione per l’arte, dimostrando talento e versatilità”-.