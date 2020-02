Nella sala stampa di Montecitorio, Paolo Ricci presenta “Bilancio in valore”

Martedì, 18 Febbraio, alle 16:00, presso la sala stampa di Montecitorio, Paolo Ricci, professore avellinese ordinario di Economia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, presenta il suo ultimo saggio “Bilancio in Valore. Come si misura un’ora di gioia?”, edito da Maggioli, e scritto in collaborazione con Marco Maiocchi (Fisico, docente alla Statale di Milano) e Giorgio Turconi (Ingegnere, Collaboratore del Politecnico del capoluogo lombardo).

Con gli autori, saranno presenti l’On. Nunzio Angiola (VI Commissione Finanze), il Prof. Gaetano Manfredi (Ministro dell’Università e della Ricerca), il Prof. Enrico Deidda Gagliardo (Università degli Studi di Ferrara) e Davide Conte (Assessore al bilancio del comune di Bologna).

Questo testo rappresenta una utilissima guida per gli amministratori pubblici locali, e contiene utili indicazioni sulla necessità di valutare le implicazioni della concessione di spazi e contribuzioni ad associazioni e gruppi organizzati del territorio. La spesa sociale della pubblica amministrazione locale arreca infatti benefici spesso ignorati dalla tradizionale valutazione di bilancio, basata invece su aspetti prettamente contabili.

«Il volume» - spiega il prof. Ricci «induce a un ripensamento del rapporto tra Pubblica Amministrazione e Cittadini. Tale rapporto costituisce condizione essenziale non solo per stimolare la creazione di valore pubblico ma anche e soprattutto per favorirne la sua distribuzione. Il benessere sociale, che assumerebbe una connotazione assolutamente particolare, dovrebbe svincolarsi dalla mera crescita economica per giungere all’arricchimento reale dei valori di una comunità».