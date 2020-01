Rassegna Danza Contemporanea 2019-2020 al Teatro 99 Posti: il programma completo

Ricerca sull'animalità perduta

Autori e Regia Antonella De Angelis – Concept regia e coreografia Danzatori Delia De Ciuceis

Nicol Cini

Federica Farina

Alessandra Lopresti

Maria Mazzocca

Sissi Menna

Dolores Pagnotta

Giulia Santoro

Giada Trivelli

Sara Vigilante

Sinossi

Sulle tracce del daimon, “di questo compagno segreto” e delle sue modalità di operare nella nostra vita…

A Seguire

Rota Temporis

Autori e Regia Tiziana Petrone – Coreografia e Regia Danzatori Sara Vllahu

Giulia De Maio

Nancy Cardascia

Antonia De Stefano

A Seguire

PARI INTERVALLO

Autori e Regia Claudio Malangone – Coreografia e Regia

Coreografia e Regia Giada Ruoppo – Drammaturgia

Drammaturgia Luigi Aruta e Antonio Formisano – Autori

Autori Francesco Ferrigno – Disegno Luci

– Disegno Luci Adriana Cristiano – Assistente alla Coreografia

– Assistente alla Coreografia Borderlinedanza – Costumi

– Costumi Maria Teresa Scarpa – Responsabile Organizzativo

Responsabile Organizzativo ASMED – Borderlinedanza – Coproduzione Con il sostegno del MIBAC 2018, Regione Sardegna, Regione Campania Danzatori Luigi Aruta

Antonio Formisano

Sinossi

E’ il primo studio di un progetto il cui focus è il punto di vista dello spettatore, protagonista nella dialettica tra immagine e sguardo, dove la risultante va oltre il linguaggio, amplifica e modifica l’azione, dona forma poetica all’attenzione.

Si tratta di dare un’area espansa allo spettatore, un rovesciamento di senso e di ruolo, con il compito di ospite interno, dove il destino di uno collima col destino di molti, e quindi da intendersi assoggettato al destino del mondo (James Hillmann). Così l’immagine rimane dentro fin dopo il suo dissolvimento e nel corpo rappresentato si ritrova la sintesi della propria soggettività, come in uno specchio deformante dove ci si riconosce nel corpo dell’altro che altro non è che il riflesso di se’ nel proprio immaginario.

Il progetto nasce come sequel de Il Canto di Orfeo, nella visione letteraria di Cesare Pavese, L’inconsolabile, dai Dialoghi con Leucò (1947), per esprimere il dramma di Orfeo che ha ben compreso come la morte di Euridice rappresenti il definitivo concludersi di un’epoca. Riportarla in vita non ha alcun senso, perché quanto è perduto lo è per sempre. Per questo Orfeo scelse di voltarsi, quando già intravedeva il barlume del giorno. Spunto questo per una riflessione sull’amore al di là del genere.