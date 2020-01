Il centro di formazione "IDI" di Avellino celebra 25 anni di attività

Competenza e professionalità: le chiavi giuste per entrare agevolmente nel mondo del lavoro. E' di questo che si occupa con successo da 25 anni il centro di formazione IDI di Avellino, che domani – sabato 25 gennaio – dalle ore 15 presso la sede dell'istituto ha deciso di presentare al pubblico la propria offerta formativa. L'appuntamento è con l'Open Day: verrà data a tutti gli interessati l'opportunità di valutare il tipo di istruzione che la scuola garantisce ai suoi allievi, fornendogli le necessarie competenze che il mondo del lavoro, oggi sempre più selettivo, richiede. In occasione dell'evento parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco del Comune di Avellino Gianluca Festa, l'Assessore alla Pubblica Istruzione nonché Vice-Provveditore agli Studi Giuseppe Giacobbe e il Delegato del Presidente della Regione Campania alle Aree Interne Francesco Todisco. Accolti dai nostri docenti, i visitatori e i curiosi potranno entrare e toccare con mano il valore dell'istituto, leader nella formazione in provincia ed Ente Accreditato dalla Regione Campania. Una visita tra le aule e i laboratori del centro, guidata dai professori che attraverso lezioni pratiche mostreranno la loro professionalità e la capacità d'insegnamento. Un'occasione per acquisire tutte le informazioni necessarie ed incontrare anche gli alunni che quotidianamente frequentano la scuola, così da farsi raccontare la loro esperienza. Estetista, massaggiatore, operatore del benessere, truccatore dello spettacolo, operatore socio sanitario, operatore di tatuaggio e piercing, assistente allo studio odontoiatrico: i corsi e gli sbocchi professionali che il centro offre sono molteplici e selezionati in base alle principali professioni più ricercate e richieste negli ultimi anni. Nato nel 1994 da un’iniziativa dei due responsabili, il dr. Adelchi Silvestri, direttore didattico e scientifico, e la dr.ssa Rita Cioffi, direttore amministrativo, che insieme decidono di mettere le loro conoscenze e competenze al servizio della formazione dei giovani, il centro vi aspetta per mostrarvi il lavoro e i risultati di questi primi 25 anni, in cui si sono diplomati oltre 1100 allievi. Ma il dato che certifica la qualità delle attività della scuola è quello del tasso di occupazione misto (full time e part time) degli allievi che escono dai corsi offerti: dopo un anno dal conseguimento della qualifica ottenuta, oltre il 60% di loro è riuscito a trovare un impiego. Vi aspettiamo domani sabato 25 gennaio dalle 15 presso la sede di via Camillo Renzi n. 26, traversa di via Palatucci nelle adiacenze dell’Ipercoop.