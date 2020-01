A Nusco il grande ritorno della Notte dei Falò

Dal 17 al 19 gennaio l'imperdibile appuntamento cob la Notte dei Falò.

Come ogni anno il cuore antico di Nusco si trasforma in un grande laboratorio enogastronomico, artigianale e musicale, con i visitatori, in arrivo da tutto il sud Italia, che vengono catapultati in un percorso attraverso il folklore e gli antichi usi popolari, grazie alle performance di artisti di strada e spettacoli musicali che trasformano i vicoli del paese in un grande palcoscenico all’aperto.

La Notte dei Falò è anche una grande occasione di promozione del territorio attraverso i valori identitari che esaltano la genuinità e la tipicità dei luoghi.

Ed allora, ecco che in primo piano assurgono i piatti della tradizione locale, che sarà possibile assaggiare nei numerosi stand dislocati lungo le strade del paese, ma anche i prodotti della terra e dell’artigianato, punto di forza dell’economia di tutta l’area che gravita intorno al comune di Nusco.