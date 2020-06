Musica e cibo da strada a bordo del Food Truck de I Santi la Sicilia di Serafino

Musica dal vivo sul tetto del Food Truck de I Santi la Sicilia Serafino.

Il 13 giugno all'ombra del viale San Modestino di Mercogliano vi attende il gusto stratosferico dello Street Food dei fratelli Grieco in abbinamento alla musica travolgente del Charleen Acoustic Trio.

Un evento inedito che vi darà la possibilità di vivere in sicurezza la serata assaporando cibo da strada, sorseggiando un drink e ascoltando buona musica dal vivo.

Ospiti dell'iniziativa I Charleen Acoustic, un trio che nasce esattamente un anno fa dall'amore per il blues, dalla passione sfrenata per il rockabilly e dal buon vecchio e sano rock'n'roll.

In scena un repertorio che vi catapulterà letteralmente negli anni 50' e 60': da Little Walter ad Etta James, da Chuck Berry ad Elvis Presley, da Little Richard a Johnny Cash, da Ruth Brown a Jerry Lee Lewis vivrete una serata all'insegna della spensieratezza, nel rispetto delle normative, godendo di ottimo cibo e in compagnia di tanta buona musica.