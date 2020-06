L'arte delle irpine Luciano e Spollo in esposizione a Forte dei Marmi

Riparte il mondo della cultura e in tutta Italia riprendono mostre e visite ai musei. A Forte dei Marmi ( Lucca ) ha riaperto al pubblico il Museo Ugo Guidi dove prosegue la mostra d'arte abbinata al Premio Kalos 2020. La manifestazione , curata da Massimo Pasqualone, ha unito alcune tra le personalita' piu' promettenti nel panorama dell'arte e della letteratura e anche l'Irpinia è stata degnamente rappresentata da due brave pittrici , Patrizia Luciano e Michela Strollo, alle quali è stata conferita una segnalazione speciale della giuria.

Il progetto è stato fin da subito un successo con cifre interessanti come 70 artisti partecipanti , 200 scrittori iscritti, 16 componenti della giuria e 22 premi alla cultura .

La mostra chiuderà, nel giardino del Museo Ugo Guidi, il 5 luglio 2020 , data scelta anche per la presentazione del catalogo Kalos 2020 alla presenza del curatore Massimo Pasqualone, del direttore del Museo Vittorio Guidi, il presidente onorario dell'associazione Irdidestinazionearte Carmine Giuliè, la referente per i progetti internazionali Mariagrazia Genova, la referente per le Marche Carlo Gentili e la referente Emilia Romagna Tiziana Gualandi.

La premiazione è stata programmata, invece, per il 19 luglio e si terrà nel teatro comunale all'aperto di Tollo ( Chieti) con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Radica e con la collaborazione del consigliere delegato alla cultura Massimo Di Pietro.

Per le artiste irpine certamente un bella vetrina nazionale che porta alla ribalta la loro pittura nell'elegante Versilia, terra di turismo e cultura nel cuore della Toscana. Patrizia Luciano espone una tela dal titolo '' La dea madre'', Michela Strollo partecipa invece con un'opera denominata "Aspettando Te".

Biografia Luciano

Patrizia Luciano è di Santa Lucia di Serino, è autodidatta e da sempre appassionata di pittura e disegno. Ha iniziato a dipingere nel 1987, all'eta' di 8 anni seguondo gli insegnamenti della sua maestra delle elementari. Da quel momento i pennelli e i colori non li ha mai abbandonati. Principalmente paesaggista, almeno all'inizio, non disegna le sperimentazioni. Nel 2014 prende lezioni di disegno e partecipa spesso a mostre collettive.

Nel 2015 si è classificata prima nella sezione arte del concorso organizzato dall'associazione Pabulum di Avellino con l'opera '' Sogni infranti'' e ha ottenuto il primo e secondo posto nella sezione disegno. Per Patrizia Luciano l'arte rappresenta l'esternazione di cio' che si ha dentro e anche uno schizzo o un tratto a matita possono comunicare idee, emozioni e stati d'animo .

Biografia Strollo

Michela Strollo è nata a Olivero Citra ( Sa ) nel 1985 e si dedica al disegno fin da bambina portando un album da disegno e pastelli ovunque andasse.

Irpina d'adozione, si è diplomata all'Istituto d'arte di Calitri ( Av ) e lavora a Lioni ( Av ) .

Il ritratto e i volti femminili sono da sempre i suoi soggetti preferiti. Nel corso degli anni si è interessata a varie tecniche come il graffito, le tempere, i colori ad olio , gli acrilici e recentemente produce numerose opere con carta e graphos. Per Michela l'arte ha un ruolo fondamentale nella sua vita e contribuisce al suo benessere e a sviluppare la positività. Da anni alimenta questa passione partecipando a numerose esposizioni collettive soprattutto ad Avellino e provincia .