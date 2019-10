Gli Irpini della Capitale a Montevergine a piedi: “#IRPINIAPLASTICFREE”

Gli “Irpini della Capitale”, associazione culturale che unisce tutti gli irpini che vivono a Roma e nel Lazio ha organizzato, in collaborazione con i comuni di Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, l’Ente Parco del Partenio e con il patrocino della Fondazione UniVerde e Opera 2030, l’evento “#irpiniaplasticfree” in programma per il prossimo 12 ottobre.

I volontari si ritroveranno sabato mattina alle ore 8 in piazza Demanio a Ospedaletto e da lì inizierà la salita a piedi verso il Santuario di Montevergine raccogliendo, lungo il percorso del pellegrino, la plastica e rifiuti abbandonati.

“Le istituzioni devono dare il buon esempio, ma ognuno di noi deve fare la propria parte per il Paese e la nostra Irpinia”, con questo appello Vincenzo Castaldo, Presidente dell’Associazione “Irpini della Capitale”, invita gli irpini e gli avellinesi di tutte le età a partecipare all’evento e ringrazia la Dott.ssa Antonella Pappalardo, Preside dell’Istituto Tecnico Economico “Luigi Amabile” di Avellino per aver aderito all’iniziativa insieme ad un gruppo di studenti della scuola avellinese.