Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo “Coloriamoci di Blu”

Nell’ambito delle iniziative didattico educative in tema di inclusione scolastica, il nostro Istituto ha promosso l’iniziativa “Coloriamoci di blu”. Il 2 Aprile è la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo. Nell’anno 2007 le Nazioni Unite decisero di istituire questa giornata e i promotori dell’iniziativa spiegarono che il blu, in quanto “tinta enigmatica”ha il potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza”. Mai come adesso, ciascuno di noi sente più forte il bisogno di sicurezza e di conoscenza. Come scuola sentiamo il bisogno di vivere, seppur virtualmente, un’esperienza che ci possa tenere stretti e saldi nel legame che abbiamocon la nostra comunità educante. Vogliamo sentirci tutti meno soli e, anche se distanti, uniti in un solo unico grande abbraccio virtuale di colore blu. Tutto il Secondo Circolo didattico di Avellino“si abbraccerà…” Abbiamo bisogno di tutti voi genitori, alunni, docenti per vivere virtualmente l’“abbraccio blu”, che rappresenta una catena realizzata da tutti noi e che sarà oggetto di pubblicazione sul nostro sito e sui nostri social (Facebook, Instagram, Twitter).

Tanto premesso, si trasmettono le sottoelencate indicazioni operative:

Allievi tutti

Vestirsi completamente di blu (la maglietta in uso a scuola potrebbe essere un’ottima idea);

Mettersi in piedi con le braccia aperte perpendicolari al corpo e le mani poggiate al muro per la foto Genitori

Scattare la fotografia con il cellulare in posizione verticale;

Si ricorda che per ragioni di privacy, è necessario oscurare nella fotografia il volto dell’alunno/a.La trasmissione della foto da parte del genitore sarà intesa come consenso di pubblicazione sul sito e sui social della scuola.

Trasmettere la foto al rappresentante di sezione e/oclasse.

Montare collage e pubblicare il 2 Aprile 2020Tutti pronti? E allora via! E il 2 aprile 2020 il Secondo Circolo Didattico di Avellino si colorerà dei nostri “abbracci blu”. #lascuolanonsiferma #2Circoloscuolainclusiva

Così la dirigente scolastica, Mary Morrison: "In un momento così delicato. la scuola non può e non deve fermarsi. Amo i mie alunni, ai quali faccio sentire la mia presenza. È un momento difficile per tutti, ma la scuola anche chiusa sta facendo la sua parte. Sono tante le iniziative tra le quali spicca la giornata mondiale per l’autismo che si svolgerà il 2 aprile in tutto il mondo. Ovviamente stiamo facendo didattica a distanza sui programmi curricolari e quotidianamente. Un grazie ai mie bambini, alle famiglie ai docenti a tutto il personale. L’importante è essere uniti e la nostra comunità educante lo è...... sempre"