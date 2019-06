La Ferrari ha scelto Montevergine per la Cavalcade 2019

L’occasione è stata l’ottava edizione della “Ferrari Cavalcade” che ha visto giungere a Montevergine oltre 100 Ferrari da tutto il mondo. Oltre 200, invece, i collezionisti che compongono gli equipaggi provenienti da più 20 Paesi, con una grande rappresentanza di Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, e con numerosi partecipanti anche dell’Estremo Oriente, Nuova Zelanda e Australia.

L'edizione 2019 ha visto sfilare per le strade irpine le automobili più desiderate al mondo, simbolo del lusso e del Made in Italy. Ferrari, infatti, ha scelto il Santuario di Mamma Schiavona per una sosta della Cavalcade Ferrari 2019, un viaggio spettacolare nei panorami più belli d'Italia.

L’evento di ieri, organizzato in collaborazione con la Regione Campania, ha voluto così valorizzare e far conoscere a tutto il mondo il nostro territorio che vanta ben sei siti Unesco materiali e tre immateriali che in questo modo verranno visitati e valorizzati da questa particolarissima carovana.

L'unico rammarico è che la notizia non è stata diffusa in modo da dare risalto ad un evento importante e ad uno dei luoghi più suggestivi della nostra provincia.