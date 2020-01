Da Daniele Gourmet il più grande chef di Sushi in Italia: evento esclusivo con Wicky Priyan

La prestigiosa cucina di Wicky Priyan fa il suo ingresso nel ristorante avellinese di Giuseppe Maglione.

Il 16 febbraio da Daniele Gourmet, ad Avellino, un evento imperdibile tra i colori e i profumi del Sol Levante. Ospite d'eccezione uno dei massimi esponenti di 'Innovative Sushi' che abbiamo in Italia: Wicky Priyan. Un nome d'autore celebre per i suoi piatti originali, creativi e intriganti declinati in infinite sfumature nate dalla conoscenza di chi ha viaggiato e sperimentato. Nel suo ristorante milanese (Wicky's Innovative Japanese Cuisine) Wicky, seguendo i dettami del Sushi Kan di Tokyo (di cui è stato allievo), offre un condensato della cucina internazionale come pochi altri al mondo. Una formula fatta di pensiero e contaminazioni che spazia dalla via della Seta al Bel Paese con eleganza, gusto ed equilibrio.

Priyan è un vulcano in continua eruzione, un generatore di energia che per una sera sarà al fianco di un altro guru della tecnica e dell'innovazione: Giuseppe Maglione, artista della pizza e pioniere della 'nouvelle vague' Pizza Gourmet. Due stili inconfondibili che in comune hanno la sensibilità e la curiosità di esplorare l'inesplorato sempre alla ricerca del risultato insolito, travolgente e armonico.

"La 'Wicuisine' rappresenta la coniugazione della cucina tradizionale giapponese con i migliori ingredienti mediterranei - esordisce Giuseppe Maglione - Un modo di interpretare la materia che mi ha colpito ed emozionato e con cui ho ritrovato molti punti in comune. Nei suoi piatti c'è rigore, disciplina e dedizione al lavoro, con una conoscenza maniacale di decine di materie prime, da erbe di prato e di orto a legni per affumicare, dal riso ai fiori, dai pesci agli oli, dalle spezie ai vini fino alle acque e alle carni. Wicky Priyan è un vero artista, nella sua cucina c'è immaginazione, senso critico, la sua sua cultura, la sua vita. Come lui sono alla ricerca continua di materie prime di altissimo livello per raccontare suggestioni ed esperienze attraverso i miei piatti, ogni pizza e l'addizione finale del mio vissuto, racchiude una storia in evoluzione: la mia".

Per Wicky il cibo è un viaggio, un percorso che vede come punto di partenza l'ingrediente e le sue origini. Lo stesso vale per Giuseppe Maglione che con questa serata promette di unire la tavola giapponese con tecniche e ingredienti mediterranei e irpini. Un incontro confronto tra due mondi per vivere un'esperienza edonistica e gustativa nel segno delle tradizioni e delle ultime innovazioni gastronomiche italiane e nipponiche.

"La sfida è stata quella di immaginare un menu giapponese che potesse valorizzare i prodotti mediterranei, dal pescato locale fino alle specialità irpine, come il pecorino Carmasciano e la cipolla ramata di Montoro - conclude Maglione - Una cena articolata su un doppio binario, dove la carne si alterna al pesce, seguendo le mie predisposizioni naturali e e quelle di Wicky".

Il 16 febbraio a partire dalle 20.00 vi attende un evento che mette fuori gioco la banalità per iniziare un viaggio ad alta intensità, in un pathos continuo, sempre in attesa del piatto successivo. Una serata unica nel suo genere che si avvarrà oltre che degli chef Maglione e Wicky, anche di Nando Melileo (chef executive Emozionando) e Ivan Matarazzo (Chef resident Daniele Gourmet) . Partner della serata la Caramella Food and Beverage con gli Champagne Bruno Paillard e il Fra Lu' Cafè con il cocktail di benvenuto.

Menu della serata

Cocktail di benvenuto a cura di Fralu’ cafe

Antipasti

ORIENTAL SICILIA

Gambero rosso di Mazara del Vallo, tartare di tonno siciliano, caviale nero di storione, il tutto servito su foglia di dakon marinato con aceto di riso e condito con crema Yuzu

CAMPANIA-CALABRIA-TOKYO

Baccalà pil pil con la sua riduzione spumosa, sentore di liquirizia e alga wakame

HAMACHI PECORA

Ricciola giapponese, pecorino Carmasciano, consommé di zenzero, polvere shiso ume, olio di oliva extravergine

MEDITERRANEO EXPRESS

Sandwich di triglia del Mediterraneo, mousse di patate allo zenzero e clorofilla di lattughino di mare

CARPACCIO DEI 5 CONTINENTI

Tonno, salmone accompagnati da salsa marinata a base di agrumi, Lemongrass, zenzero, semi di finocchio, erba cipollina, basilico, maggiorana, olio di sesamo

PIZZE

INVERSO OKONAMIYAKI ASTICE

Pizza cotta al vapore, polpa di astice,cipolla ramata di Montoro acidula, salsa worcester pomodorino datterino e ventresca di tonno

WICKY’S OMAKASE

Degustazione di 2 pizze ad ispirazione dello chef

UN VIAGGIO DI STAGIONE

Ragù giallo di cicale

Corallo nero

Calamaretti cotti a bassa temperatura

Caviale di pompelmo e mandarino

Crema di bufala

Carciofo croccante

WIKAKUNI KYOTO

Maialino tipico della tradizione giapponese lessato per 16 ore secondo la tecnica di Ryoutei Kaneki, mela caramellata e senape

Dessert

Semisfera fondente mousse al The verde mat-cha e vaniglia

Acqua Panna e San Pellegrino

Champagne Bruno Paillard

Posti limitati solo su prenotazione