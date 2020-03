iorestoacasa: è gratuita la più grande Biblioteca Digitale al Mondo

In questi giorni di isolamento forzato in casa per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus, un valido alleato per sconfiggere la noia è rappresentato dai libri.

Per questo l'UNESCO ha messo in campo una magnifica opportunità annunciando di aver messo a disposizione di tutti, gratuitamente, la World Digital Library, la propria libreria digitale mondiale.

«Sappiamo che molti di voi sono a casa e che le pareti sembrano sempre più opprimenti. E allora ... scoprite la Biblioteca Digitale Mondiale: si può avere accesso gratuito a migliaia di libri, documenti e foto provenienti da tanti Paesi e culture», si legge nel messaggio condiviso dall’Agenzia delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Che con il sapere messo a disposizione di tutti offre un regalo inestimabile permettendo la consultazione online di un patrimonio immenso che conta la bellezza di circa 20 mila documenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul sito, lanciato nel 2009 e disponibile in altre 7 lingue (arabo, cinese, francese, inglese, portoghese, russo e spagnolo), si possono approfondire i temi più diversi: dalla storia alla geografia, passando per la filosofia, l'arte e la religione, sino ad arrivare a mappe interattive, foto, filmati e curiosità provenienti da ben 193 Paesi. Un’occasione da non perdere per chi questi giorni non vuole sprecarli bensì trasformarli in opportunità.