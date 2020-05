Torna “Estetica”: gli artisti del Sud espongono online

Calitri – L’arte al tempo del Covid 19 è online. Da qualche giorno è visionabile su Facebook la mostra virtuale ” Estetica ” con le opere di artisti contemporanei di varia formazione artistica e provenienza geografica che si sono cimentati con la paesaggistica, il ritratto o l’astrattismo, utilizzando varie tecniche grafiche e pittoriche. Una proposta valida e soddisfacente per continuare a promuovere l’arte del sud in attesa di una mostra dal vivo per la valorizzazione di nuovi linguaggi espressivi e creativi.

Hanno aderito Michela Strollo (Laviano- Sa), Giuseppe A. De Respinis (S.Angelo dei Lombardi – Av), Luisa Valenzano (Casamassima – Ba), Katia Mercurio (Mirabella Eclano – Av), Valentina Guerra (Napoli), Vincenzo Liguori (Mercato S.Severino – Sa), Serena D’Onofrio (Cervinara – Av), Pellegrino Capobianco (Avellino), Emanuela Calabrese (Muro Lucano – Pz), Davide Roselli (Calitri – Av), Antonella Lucatuorto (Savona), Generoso Vella (Avellino), Francesco Roselli (Calitri – Av), Valeria Finazzi (Carbonia – CI), Alba Cianci (Calitri – Av), Costantino Gatti (Lucera – Fg), Rita Fantini (Avellino), Gianluca Sfera (Avellino), Filippo Manno (Pietrabbondante – Is), Margherita Andreoli Fascione (Rocca d’Evandro -Ce).

Il titolo richiama la fortunata mostra biennale, nata nel 2002 con artisti locali e ampliata nel 2009 con il coinvolgimento di pittori da tutta la Campania , dalla Puglia e dalla Basilicata. Una vetrina per l’arte meridionale che vanta gia’ sette edizioni , ospitate nel suggestivo ”Borgo Castello” di Calitri , un quartiere di notevole interesse storico e antropologico recuperato per farne un polo museale che racconta la storia del paese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un evento ampliato nel 2009. Un’iniziativa per dire che l’arte e gli artisti non si fermano, ma producono bellezza contro la negatività e le brutture del mondo.

La mostra è sul profilo Facebook dell’organizzatore Francesco Roselli Cizzart.