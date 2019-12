Christmas Jumper Day: l'Associazione Culturale Slang con il Liceo Colletta per Save the Children

L’Associazione Culturale Slang, in collaborazione con Save the Children, ha organizzato con gli allievi del Liceo Classico Pietro Colletta - Sede di Avellino e di Pietradefusi, il Christmas Jumper Day. Il Christmas Jumper Day è un evento internazionale, che viene celebrato ogni anno da diverse scuole ed associazioni in tutto il mondo, per sensibilizzare e collaborare attivamente ai progetti di Save the Children. L’Associazione Culturale Slang si propone durante l’evento di approfondire gli articoli della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e discutere insieme agli allievi della grave crisi umanitaria che colpisce milioni di persone nel mondo. Particolare attenzione verrà data alla crisi in Yemen, allo stop alle armi ottenuto dal Coordinamento (formato da Amnesty International, Save the Children, Oxfam Italia, et al.) e al valore giuridico della Convenzione ONU. Venerdì 20 dicembre, in Piazza Dante Troisi, gli allievi si esibiranno in un flash mob con i maestri della Music Academy dell’Associazione Culturale Slang. Per l’occasione gli allievi potranno indossare un maglione natalizio: il Christmas Jumper Day, infatti, unisce lo spirito allegro del Natale ad attività di sensibilizzazione: “indossando un maglione, dai ai bambini un futuro migliore”! Il FLASH MOB chiude una serie di eventi ed iniziative che l’Associazione Culturale Slang ha portato avanti con il Liceo Pietro Colletta di Avellino e di Pietradefusi. Gli studenti del Liceo hanno collaborato con l’Associazione Culturale Slang attraverso attività laboratoriali, creative, musicali e linguistiche. Il giorno 16 dicembre l’Associazione Culturale Slang apre il Christmas Jumper Day presso l’Auditorium del Liceo Colletta di Avellino. Un incontro-dibattito durante il quale interverranno la dott.ssa Marion Santorelli, Presidente dell’Associazione Culturale Slang, e la dott.ssa Giuseppina Meola. A fare da cornice e collante i maestri di musica Domenico Tammaro e Andrea Orlando che accompagneranno i ragazzi lungo un viaggio musicale ed artistico. Il giorno 19 dicembre dalle ore 16.00 l’Associazione Culturale Slang apre le porte a tutti con una open music session ed una rivisitazione della tradizione anglosassone dei Christmas Carols con la partecipazione degli studenti del Liceo Colletta di Pietradefusi. Un programma ricco di iniziative siglato dalla collaborazione con Save the Children, che vede il liceo collaborare in modo sinergico con le associazioni presenti sul territorio per promuovere la socialità, l’integrazione e l’inclusione al di fuori delle mura scolastiche. L’evento è patrocinato dal Comune di Pietradefusi.