Ad Atripalda arriva la Notte Bianca e il Villaggio di Babbo Natale

Ad Atripalda seconda tappa per il più grande e magico Villaggio di Babbo Natale della Campania. Dopo il successo della scorsa settimana, questa volta si replica in Piazza Umberto I° e Via Manfredi. L’evento natalizio in compagnia di Babbo Natale, organizzato dai commercianti di Piazza Umberto I° e Via Manfredi, col patrocinio del Comune di Atripalda, si terrà sabato 14 dicembre alle 16.

Per l’occasione a tutti i bimbi verrà offerta una merenda con latte e cioccolato, tazze in omaggio e un goloso panettoncino. Non mancheranno zucchero filato, popcorn, pastigliacci e gadget vari offerti da Babbo Natale. Il tutto in compagnia di musica live itinerante, artisti di strada e due postazioni per proiezioni video in 3D.

Con l’occasione, sempre in Piazza Umberto I, verrà inaugurata una pista semiolimpionica di pattinaggio su ghiaccio.

Dalle ore 20:00 alle ore 21:30 in Via Manfredi, si esibirà sul terrazzo di una nota attività commerciale, il gruppo musicale di giovanissimi musicisti “ THE BOOTLE’S “ che eseguiranno alcuni tra i maggiori successi di Natale.

A seguire su via Manfredi sarà il turno del gruppo musicale “ Fix “. I visitatori potranno usufruire degli stand gastronomici con gustosi primi piatti e specialità alla brace, il tutto innaffiato con ottimi vini locali.

Al calore dei bracieri sistemati lungo le strade interessate una lunga notte di shopping e divertimento.