"A casa inSIeme", il weekend di riflessione e condivisione di Sposincampania

Ancora un week end di grandi appuntamenti rigorosamente 'on line' con il progetto “A casa InSIeme” di Sposincampania, la prima rivista 3.0 dedicata al mondo del wedding e agli eventi ad esso collegati in Campania.

Da un'idea dei fratelli Domenico e Massimiliano Zappella, esperti di comunicazione e marketing, la realtà di Sposincampania ha raggiunto in meno di un anno ottimi risultati, grazie ai seguitissimi canali social; ad un sito web ben strutturato e ad un evento "La Notte di SposIn Campania".

Da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus, è nato il progetto “A casa inSIeme”. Addetti ai lavori, professionisti e partner riuniti insieme a distanza per non spostarsi da casa, fornendo consigli e suggerimenti alle future coppie di sposi. Ogni giorno. Un'iniziativa, ovviamente gratis ed aperta a tutti. In questo week end, spazio a grandi protagonisti del wedding e non solo. Ogni giorno alle ore 19.00 diretta Live su Instagram.

Venerdì 27 marzo, si parte con Andrea Riccio, il primo wedding mentor in Italia, specializzato nella progettazione e nella realizzazione di allestimenti personalizzati per matrimoni. Ceo e fondatore della Wedding Solution, azienda leader nella consulenza ed assistenza in tutte le fasi di ideazione e realizzazione di un matrimonio.

Sabato 28 marzo, altro prestigioso ospite di caratura nazionale e non solo. SposIn Campania ospiterà in diretta uno dei più visionari artisti dell'alta moda made in Italy, Gianni Molaro. Originario della Campania, è divenuto negli anni lo “Stilista dei Record”. Ha firmato imprese sartoriali da guinness: il velo da sposa più lungo del mondo (326,70 metri), l'abito da sposa più largo del mondo (con un diametro di oltre 13 metri) e l'abito più costoso con ben 7mila diamanti. Gianni Molaro interverrà dalle ore 19 sul profilo Instagram SposIn Campania.

Domenica 29 marzo, non mancherà invece la simpatia grazie all'estro di un grande professionista made in Irpinia: Enzo Costanza. Il noto conduttore e showman è pronto a regalare tanti sorrisi e gioia in questo delicato momento. Ma non solo. Perchè Enzo Costanza, in compagnia della moglie Lisa, ha firmato un bellissimo libro dal titolo “50 sfumature di Matrimonio”, recentemente presentato durante la trasmissione “Il Caffè di Rai 1”.

Tutte le dirette potranno essere seguite live sul canale Instagram www.instagram.com/sposincampania/.