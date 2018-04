Tasse, ad Avellino il Comune fa fatica ad incassare

Quelle più difficili da incassare sono - secondo la ricerca Crif Ratings - la Tari e l'Imu. Nel caso dei rifiuti, dati ulteriori sono stati oggetto di una Commissione d'inchiesta sui rifiuti del Parlamento. Ebbene, nel 2015 sono emersi tassi di mancati incassi allarmanti: in media lungo la Penisola del 24,43%, ma con Comuni-limite come Napoli (62,29% di incassi mancati, 86 milioni su 228 milioni di proventi da bilancio preventivo), Terni, Latina, Rieti o Viterbo (tutti sopra il 30%), Avellino (46%), Caserta e Matera intorno al 50%, Cosenza al 59% solo per citarne alcuni.



Altro dato interessante che emerge dall'indagine è quello che mette a fuoco il peso di tasse, tariffe e debito sui cittadini/utenti dei Comuni. "Si nota che i cittadini che in media pagano più tasse/tributi sono quelli residenti in Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania (in media circa 730 euro a testa). Meno vessati invece i residenti di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Molise, Calabria e Sardegna (in media circa 490 euro a testa). La pressione tariffaria pro capite risulta essere elevata in Valle d'Aosta, in Trentino Alto Adige e in Abruzzo (in media circa 530 euro a testa). Molto più fortunati i residenti di Veneto, Umbria e gli abitanti del Sud (in media circa 165 euro a testa). A chi nasce o vive in Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania e Calabria spetta una porzione di debito pubblico maggiore (circa 1.000 euro pro capite in media).