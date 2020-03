Tassa automobilistica: sospensione pagamenti e attivazione sistema di domiciliazione bancaria

La Giunta Regionale ha disposto, con deliberazione n. 157 del 24 marzo 2020, la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 24 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, prorogando tali termini al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Con la medesima deliberazione è stata, altresì, disposta analoga proroga al 30 giugno 2020 - per i periodi tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020 - per aderire alla modalità di addebito diretto sul c/c bancario della tassa automobilistica di cui alla Legge Regionale n. 27/2019 e alla Delibera di Giunta n. 14/2020.”

Inoltre, è attivo da oggi il sistema di domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica regionale, che consente di usufruire della riduzione del 10% sull'importo dovuto. Si rammenta che per i periodi tributari decorrenti dal 01/01/2020 al 31/05/2020 il termine ultimo per aderire è il 30/06/2020, giusta proroga di cui alla Delibera di Giunta n. 157/2020. Per le scadenze successive a tali periodi il mandato dovrà pervenire entro il 15 del mese precedente alla scadenza di pagamento. Il mandato compilabile online e le relative istruzioni sono reperibili al seguente link: https://domiciliazione-bollo-campania.aci.it/​ "