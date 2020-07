Sviluppo economico, De Luca: "La Campania sarà l'area di un nuovo miracolo"

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto oggi pomeriggio nel corso del webinar dell'Acca Software, incentrato sul Superbonus 110%, rivolto al settore dell'edilizia e sulle possibilità di sviluppo offerte da tale misura economica nella nostra regione.

De Luca: "La Campania sarà l'area di un nuovo boom economico"

Ospite speciale del webinar promosso dall'azienda irpina ("Acca Software è una delle eccellenze nel campo dell'informatica"), il Governatore ha ribadito l'importanza del ruolo della Regione Campania nel sostegno al comparto edilizio, uno dei tanti settori protagonisti del rilancio economico che il presidente ha nei propri piani: "La prossima stagione di Governo della Regione dovrà essere centrata su un obiettivo: fare che la Campania diventi l'area di un nuovo miracolo economico. Guardo all'esperienza della Baviera, dell'Ile de France, della Catalogna, sulla base di una valutazione realistica. Vogliamo dare un messaggio di fiducia e creare lavoro per un'intera generazione".

Tutto passa, secondo De Luca, per due importanti svolte: "Digitalizzazione spinta di tutti i processi e sburocratizzazione radicale, che non siamo riusciti a fare fino in fondo, finora, a causa delle emergenze che ci hanno tolto il fiato per qualche anno. Oggi siamo in grado di fare entrambe le cose. A livello nazionale, abbiamo finalmente registrato dati confortanti per questioni che sto sollevando da tempo".