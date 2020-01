Mercato bisettimanale, Festa: "Verremo incontro agli operatori che vogliono mettersi in regola"

Nella mattinata di oggi ha avuto luogo l'attesissimo vertice in Prefettura, alla presenza del sindaco Gianluca Festa, relativamente al futuro del mercato bisettimanale di Avellino.

Il primo cittadino irpino abbassa i toni, ma c'è sfiducia da parte degli operatori commerciali:

"Verremo incontro a tutti quegli operatori che hanno mostrato la volontà di mettersi in regola. Con quest'ultimi, l'interlocuzione e' sempre aperta e già martedì potranno fare il mercato, presumibilmente a campetto Santa Rita. Per quanto riguarda i furbetti, invece, questa amministrazione non è certamente interessata. Chi non paga arreca soltanto danni alla comunità avellinese e questo significa meno servizi.