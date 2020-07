Al via in Campania lo Strumento Finanziario Negoziale per il supporto agli investimenti produttivi

Approvato avviso relativo allo Strumento Finanziario Negoziale per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania delle imprese operanti nei seguenti settori strategici: Aerospazio, Automotive e Cantieristica, Agroalimentare, Abbigliamento e Moda, Biotecnologie e ICT, Energia e Ambiente, Turismo. E’ possibile registrarsi nell’apposita sezione del sito e scaricare la relativa modulistica dal giorno 13 luglio 2020.

Che cos'è lo Sfin

Lo SFIN è composto da un contributo a fondo perduto, un Finanziamento Agevolato, un Finanziamento bancario e una garanzia pubblica concessa su prestiti finalizzati all’attivo circolante.

INVESTIMENTO: Min 500.000; Max 3.000.000

AGEVOLAZIONI: Contributo a fondo perduto, max 35%; Finanziamento agevolato, max 40%; Garanzia fino al 90% su finanziamento per investimenti in capitale circolante.

Spese ammissibili

- Suolo aziendale (max 5% dell’investimento)

- Opere murarie (max 70% dell’investimento per il turismo e 40% per gli altri settori)

- Macchinari (nessun limite)

- Programmi informatici, brevetti,…. (max 50% dell’investimento)

Beneficiari

Possono presentare domanda le PMI e le Grandi Imprese, in forma singola o aggregata in forma di rete di imprese, come disciplinate dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 come modificata dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, come meglio dettagliate nell’Avviso (Art. 3 Soggetti Beneficiari e requisiti di ammissibilità).

Presentazione domande

l Soggetti Proponenti presenteranno, a pena di esclusione, la domanda di accesso in formato elettronico in base alle modalità di presentazione descritte nell’Avviso (Art. 8 Termini e modalità di presentazione della domanda). Le domande ed i relativi allegati possono essere inviate a partire dalle ore 12:00 del giorno 05.08.2020 attraverso il sito web dedicato, all’indirizzo: bandi.sviluppocampania.it . E’ possibile registrarsi nell’apposita sezione del sito e scaricare la relativa modulistica dal giorno 13.07.2020. Dal giorno 15.07.2020 ore 10.00 è possibile iniziare a compilare la domanda.

Risorse

Lo Strumento Finanziario Negoziale, finanziato con risorse POR FESR e FSC, è integrato con le risorse del FRI regionale, gestito da Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto disposto dalla legge regionale 7 agosto 2019 n. 16. 3.

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni a fondo perduto in conto capitale ed in conto interessi e per le garanzie sui finanziamenti di capitale circolante, ammontano ad Euro 91 milioni, a valere sulle risorse di seguito dettagliate:

a) 8 Milioni di euro a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 3 – Obiettivo Tematico 3 - Priorità di investimento 3b - Obiettivo Specifico 3.2, Linea di Azione 3.2.1;

b) 20 Milioni di euro a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 4 – Obiettivo Tematico 4 - Priorità di investimento 4b - Obiettivo Specifico 4.2, Linea di Azione 4.2.1;

c) 48 Milioni di euro a valere sul Patto per lo sviluppo della Campania - FSC 2014 – 2020 - Asse I – Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - Intervento Strategico - “Strumenti di Programmazione Negoziata Nazionale e Regionale”

d) 15 Milioni di euro a valere sul Patto per lo sviluppo della Campania - FSC 2014 – 2020 - Asse I – Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - Intervento Strategico- “Programmi Aree di Crisi e Crisi industriale”.

Informazioni

Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a mezzo mail all’indirizzo: info@sviluppocampania.it .