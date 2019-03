Cinquanta richiedenti asilo imparano a guidare carrelli elevatori. Il progetto è stato promosso dagli Sprar di Bisaccia, Conza della Campania, Sant’Angelo dei Lombardi, Sant’Andrea di Conza. Ad organizzare l’iniziativa la Onlus Irpinia 2000 e Confartigianato Avellino, che hanno siglato un’intesa per organizzare i corsi di formazione.

Il nutrito gruppo di migranti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, seguiranno le lezioni teoriche e pratiche per acquisire la licenza di conduttore di carrelli elevatori. I corsi sono tenuti dagli esperti indicati da Confartigianato Avellino. “Questo percorso permette una reale integrazione e consente agli ospiti degli Sprar dell’Alta Irpinia di potersi inserire nel mondo del lavoro – spiega il presidente di Confartigianato Avellino, Ettore Mocella – Tale attività proseguirà ancora, facendo incontrare domanda e offerta”.

Il progetto non si ferma qui.

“Cercheremo di attivare dei tirocini formativi presso le imprese artigiane che ne faranno richiesta per aprire spiragli occupazionali per i cinquanta richiedenti asilo protagonisti di questo percorso – aggiunge Giovanni Farese, rappresentante di Irpinia 2000 Onlus – E’ un’esperienza del tutto nuova questa messa in piedi con Confartigianato. Finora non erano state coinvolte associazioni datoriali nelle nostre azioni. Inoltre, va sottolineato che sono stati gli stessi richiedenti asilo a spingere per chiedere di imparare a guidare e a ottenere il titolo per condurre i carrelli elevatori”.