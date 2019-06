Reddito di cittadinanza, al Sud prendono "solo" 531 euro, e ad Avellino?

Il reddito di cittadinanza per essere efficace anche nella sua fase propositiva, quella di ricerca lavoro, ha assoluto bisogno di centri per l'impiego efficaci. Purtroppo la situazione al momento è scoraggiante. Secondo quel che emerge dalla relazione annuale della Banca d’Italia (i dati sono relativi all'anno scorso) tra chi ha trovato un’occupazione alle dipendenze nel privato solo il 2,1% è passato per i centri per l’impiego: si tratta di poco più di 23mila persone.

I numeri ad Avellino

Solo ad Avellino, sono oltre 4mila domande presentate in un mese. Al termine del marzo scorso, si è chiusa la raccolta delle domande. Sono oltre 600mila le persone che hanno fatto richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza, mentre le domande incamerate dai Caf ammontano a 500 mila. Nel solo mese di aprile i Caf hanno registrato oltre 100.000 fissati agli sportelli. L'importo medio dell'assegno del reddito di cittadinanza si attesta a 520 euro per famiglia, con un massimo di 1.380 euro mensili.

Reddito di cittadinanza, i centro per l'impiego (per ora) sono un flop

L’efficacia del Cpi sarebbe davvero molto limitato nell'incrocio tra la domanda e offerta di lavoro: solo il 7% di quanti negli ultimi dodici mesi si sono rivolti ad un centro per l’impiego ha trovato un posto grazie alla loro intermediazione, nota il Sole 24 Ore.

Il reddito di cittadinanza mette al centro della scena come mai in passato i centri per l'impiego. Con le inevitabili problematiche del caso. Secondo Bankitalia infatti "potranno trovarsi a gestire una platea di utenti significativamente più elevata rispetto a quella attuale e con profili di bassa occupabilità, che ne renderanno più complessa l’operatività". Insomma, se già prima i centri per l'impiego con fatica riusciavano a dare risposte concrete, ora la situazione appare ancora più ingarbugliata. E forse non basteranno - da soli - i navigator (la cui selezione avverrà in estate) per rendere i Cpi funzionali.

Tridico (Inps): "Reddito di cittadinanza al Sud è in media di 531 euro"

"Il sostegno al reddito è di circa 5 miliardi. Essendo risorse abbastanza generose, penso che il poverty gap venga ad essere completamente colmato". Lo dice Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, nel corso di un dibattito al Festival dell'Economia di Trento. "Il motivo per cui 531 euro è la media del reddito di cittadinanza è perché al Sud, dove c'è un'importante domanda, non chiedono il sostegno all'affitto" che è di 280 euro "perché hanno la casa di proprietà".

Requisiti economici per il reddito di cittadinanza 2019

Requisiti economici per ottenere il reddito (si prende in consierazione tutto il nucleo familiare) sono i seguenti: