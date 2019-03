Pecoraro Scanio: "Rilanciare il turismo nelle aree interne"

Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell’Ambiente, ha commentato ai microfoni di Avellino Today la recente partecipazione della Regione Campania all’edizione 2019 della Borsa Internazionale del Turismo (Bit), in programma dal 10 al 12 febbraio a Milano. Soffermandosi sulle eccellenze irpine, ma anche sulla necessità di continuare a promuovere il turismo nell’avellinese.

Ecco le sue parole:

“Il rilancio del turismo nelle aree interne è un tema centrale. Devo dire che alla BIT di Milano, la presentazione del distretto turistico della provincia di Avellino, e questi giovani che stanno cercando di rilanciare un tipo di accoglienza che valorizzi le aree interne del nostro paese, è una di quelle sfide del turismo sostenibile che sostengo da 10 anni”.

“Rispetto al passato – ha continuato l’ex ministro - il valore della Campania in generale, e in particolare di Irpinia e Sannio, è cresciuto. Io ritengo che dobbiamo insistere su questo; ma dobbiamo farlo usando al meglio le possibilità che ci propone oggi il web e l'offerta che si può mettere sulla rete e che ci consente di intercettare quei turisti sensibili . Quando si scoprono le bellezze di una realtà come l'Irpinia, si rimane incantati. Quindi auguri ai giovani ,soprattutto a tutti quelli che stanno rilanciando un turismo sostenibile anche in Irpinia”.