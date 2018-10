La nutella con nocciole irpine, il progetto di Ferrero

La nutella con nocciole esclusivamente irpine è un progetto che ben presto potrebbe diventare realtà ed allargarsi anche ad altri prodotti realizzati dalla Ferrero.

Un sogno che si avvera grazie al “Progetto Nocciola Italia”, idea di filiera già avviata in altre regioni come l’Umbria e il Piemonte. L'obiettivo è sviluppare il settore corilicolo, favorire un percorso di filiera integrata e creare redditività per il comparto agricolo. L'azienda a livello nazionale vuol incrementare la superficie coltivata a nocciola a 90mila ettari dai 70mila ettari, con un aumento del 30% della produzione nazionale, con l'impegno da parte della multinazionale di ritirare il 75% della produzione per disporre di materia prima certificata italiana per le sue linee.

Da questo mese anche la Campania è pronta ad aderire a questo progetto di filiera e un ruolo nevralgico lo rivestirà proprio lo stabilimento di Sant'Angelo dei Lombardi, oltrechè l'Irpinia tra i maggiori produttori di nocciole della Campania. Far parte della filiera rappresenta per gli operatori del settore un'importante opportunità di crescita. Il progetto, infatti, si articola su alcuni princìpi cardine: valorizzazione vivaistica, fondamentale per costituire nuovi frutteti con le opportune garanzie fitosanitarie e di futura redditività; qualificazione dei terreni, per produrre mappe di vocazionalità in accordo con le Regioni proprietarie dei dati di base e individuare così i migliori areali; tracciabilità e sostenibilità; accordo di filiera, per sostenere il progetto mediante un impegno all’acquisto delle produzioni nel lungo periodo.