Industria Italiana Autobus, stabilita la convocazione per Roma

Per Industria Italiana Autobus è finalmente giunta la convocazione da parte del Ministero del Lavoro per quanto concerne la cassa integrazione. Adesso, l'azienda, così come i sindacati e regione Campania, sono attesi a Roma il 10 gennaio alle ore 14. Se la situazione non cambierà entro lunedì 31 dicembre, il 2 gennaio si tornerà a lavoro dalle 8 alle 17. Il pericolo più grande, e che dovrà necessariamente essere scongiurato, è che i 290 lavoratori in forza all’ex Irisbus si potrebbero presentare davanti alla fabbrica chiusa.