IIA, l'appello alle Istituzioni: Invitati i parlamentari e i consiglieri regionali

I Segretari provinciali di FIM FIOM e UILM comunicano che il giorno 1 Luglio p.v. dalle ore 15 alle ore 17 si terrà un’assemblea dei lavoratori della Industria Italiana Autobus con la presenza dei Segretari nazionali Raffaele Apetino Fim, Michele De Palma Fiom e Gianluca Ficco Uilm.

All’assemblea sono stati invitati i rappresentanti Istituzionali locali, Regionali e nazionali eletti sul territorio Irpino.

Si auspica la presenza dei rappresentanti della politica per avere un ampio confronto, chiarificatore ed urgente, per esaminare insieme ai Segretari nazionali di FIM FIOM UILM le criticità della vertenza, che rischia dopo otto anni di ritornare al punto di partenza.

Entro il mese di Luglio il governo avrebbe dovuto comunicare il nome del nuovo imprenditore, e sarebbero dovuti già iniziare i lavori per la sistemazione del tetto e il montaggio della nuova linea di produzione.

Avremmo dovuto partecipare a tavoli di confronto in Regione per discutere di formazione e rotazione del personale e anche su questo siamo rimasti ai soli annunci.

Le linee guide presentate dall’ing. Bene, sono rimaste al palo e si corre il rischio di arrivare alla fine dell’anno senza aver dato concretezza ai piani presentati alle OO.SS. presso il Ministero nel Febbraio scorso.

Vorremmo dar credito alle rassicurazioni arrivate da parte di qualche deputato Irpino, ma purtroppo la situazione di stallo in cui versano sia lo stabilimento di Bologna che di Avellino, ci impone di riprendere in mano la vertenza non escludendo la ripresa della mobilitazione.

Temiamo che il progetto di polo per la costruzione di autobus in Italia sia tornato a rischio e per questo stimoliamo tutte le parti a fare fronte comune per ridare una speranza concreta ai lavoratori che da otto lunghi anni aspettano una soluzione definitiva.