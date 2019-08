Edilizia sanitaria, ecco i fondi stanziati per l'Irpinia

Edilizia Sanitaria ad Avellino, stanziati 23 milioni di euro per il Moscati e 7 per l’ospedale di Solofra. Altri 14,4 milioni saranno ripartiti per il presidio ospedaliero di Ariano Irpino e per i Distretti Sanitari di Atripalda e Baiano.

Saranno effettuati anche interventi capillari di adeguamento funzionale e impiantistico, ma anche di potenziamento delle attrezzature e delle tecnologie. Annunciati dal Governatore Vincenzo De Luca gli obiettivi del Piano per qualificare, adeguare e mettere in sicurezza gli ospedali. Sul piatto 1 miliardo e 83 milioni in Campania.