Al via le domande per i 2mila euro, ma solo per chi fattura meno di 100mila euro

Dalle ore 10 si potranno inviare le domande per ricevere il bonus di 2 mila euro messo a disposizione dalla Regione Campania per le microimprese che sono state oggetto di chiusura per l’emergenza sanitaria Covid-19 e che abbiano avuto un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione fiscale non superiore a 100 mila euro.

Soggetti beneficiari:

Micro imprese Artigiane Commerciali, Industriali e di Servizi, come classificate ai sensi dell’Allegato 1 –Articolo 1, comma 3, del RegolamentoO (UE) N. 651/2014 che, alla data del 31 Dicembre 2019:

risultino attive e abbiano sede operativa nella Regione Campania;

risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;

abbiano un fatturato con valori compresi tra € 1,00 e € 100.000,00

Le domande potranno essere presentate direttamente dalle imprese interessate, dai dottori commercialisti ovvero da un “intermediario” abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, dai centri di assistenza fiscale per le imprese, dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori

Condizioni di Ammissibilita’: Possono presentare domanda:

Le imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti che alla data di presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

siano definite microimprese (REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014), ovvero che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro,

esercitino un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19, sempreché non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e s.m.i.;

non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione e non siano sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata

siano in regola con la normativa antimafia (Codice antimafia);

possiedano i requisiti morali previsti dal codice penale e c.p.p.

Le imprese, il cui fatturato/volume di affari desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale presentata abbia valori compresi tra € 1,00 e € 100.000,00.

Le imprese che abbiano avviato l’attività successivamente al 31 Dicembre 2018 si fa riferimento ai valori del fatturato/volume di affari conseguiti come attestati dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dall’intermediario.

Importo del finanziamento:

L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a € 140.000.000

Il bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a € 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente, ed è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale nell’attuale emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

Il bonus non è cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania nell'ambito del Piano per l'Emergenza Socio-Economica approvato con DGR n. 170 del 07.04.2020;

Iter procedurale e termini di scadenza:

Le domande di agevolazione dovranno essere compilate on line, pena l'esclusione, accedendo, previa registrazione, al sito http://conleimprese.regione.campania.it. e inviate mediante procedura telematica. E’ possibile presentare domanda dalle ore 10 del 20 Aprile 2020 alle ore 24 del 30 Aprile 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.