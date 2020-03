Concorsone Campania, il Tar ammette alla prova 12 esclusi

Buone notizie per i partecipanti al concorsone indetto dalla Regione Campania. Stando a quanto si apprende, infatti, il Tar della Campania ha ammesso con riserva i candidati della categoria C che non avevano superato le prove preselettive. Stiamo parlando di Dodici ricorrenti dello studio Leone-Fell.

Tutti concordi nel far ammettere con riserva i ricorrenti della categoria diplomati. Per quest'ultimi sarà fissata una prova suppletiva.