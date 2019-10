Cisl Irpinia - Sannio, Melchionna si dimette per limite di mandato: reggenza a Doriana Buonavita

Doriana Buonavita, segretaria generale della Cisl Campania assume la reggenza della Cisl Irpinia Sannio al posto di Mario Melchionna, dimissionario per aver raggiunto, come da statuto, il limite di mandato. La decisione è stata presa dalla segreteria nazionale del sindacato di via Po’ dopo che nei giorni scorsi il consiglio generale del sindacato irpino si era riunito anche alla presenza di Annamaria Furlan e del segretario confederale Piero Ragazzini.

“Ringraziamo Melchionna per il lavoro svolto e i risultati raggiunti in due province del territorio campano, quella di Avellino e Benevento, ricche di risorse e di eccellenze che stentano a decollare a causa del disimpegno della politica causati anche da iter procedurali a volte troppo lunghi e inefficienti – afferma Buonavita- Siamo certi che il lavoro svolto dal segretario e dal gruppo dirigente in questi anni, potrà essere la giusta piattaforma per il rilancio dell’azione territoriale della Cisl e per la definizione del nuovo gruppo dirigente che assumerà la guida della Cisl Irpinia- Sannio”