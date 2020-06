Ad Avellino nascono nuove imprese per il rilancio del centro storico

Una nuova iniziativa per il rilancio del centro storico. Sono state siglate, in data odierna, le prime 14 convenzioni con i beneficiari dell'Obiettivo specifico 3.5, inserito nel Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Avellino.

I dettagli del programma

Il rilancio economico del centro storico si integra con le altre azioni di valorizzazione e promozione del Pics che l'Amministrazione Comunale sta portando avanti, nel dettaglio: la riqualificazione della Dogana, del Victor Hugo, della Fontana di Bellerofonte, del Palazzotto, di Casino del Principe e di Villa Amendola.

Le nuove imprese sono start up innovative, micro, piccole e medie imprese costituite nell'ambito dei settori strategici dell'economia campana, RIS3 Campania. Avranno un anno di tempo per completare le attività previste nel loro progetto: lavori dei locali scelti come sede della loro attività, avvio di servizi, attrezzature, attivazione sito internet, ecc.

Il 16 giugno, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare ci sarà la presentazione dei singoli progetti alla presenza del Sindaco Gianluca Festa e dell'Assessore al Commercio Laura Nargi al fine di promuovere le singole iniziative dei giovani avellinesi che hanno deciso di investire sulla propria città e dare un esempio positivo in questi giorni di ripresa del nostro Paese.

