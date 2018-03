Spesa per la bolletta idrica: in Irpinia si paga di più

313€, a tanto ammonta la spesa per la bolletta idrica nel 2017 per una famiglia campana rispetto ai 408€ della media nazionale. L’aumento rispetto al 2016 è stato del 3,3% e del 64,8% rispetto al 2007. Napoli la provincia campana più economica (273€), Avellino la più costosa (361€ e un incremento dell’9,7% sul 2016).

Il livello di dispersione idrica in Campania raggiunge il 44% rispetto al 35% della media nazionale. Ma a Salerno si raggiunge il 55%.

La fotografia emerge dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che ha realizzato la XIII Indagine sui costi sostenuti da una famiglia (fino a tre componenti e con un consumo medio di 192mc all’anno) per il servizio idrico integrato nel corso del 2017.

Con qualche accorgimento, si risparmiano 80€ l’anno.

Con un uso più consapevole e razionale di acqua, che abbiamo quantizzato in 150mc invece di 192mc l’anno, una famiglia campana spenderebbe 233€ anziché 313€, con un risparmio medio del 25,6%.

Ad esempio, in un anno si possono risparmiare 42mc di acqua con questi piccoli accorgimenti: sostituendo, una volta su due, la doccia al bagno (risparmio di 4,5mc), riparando un rubinetto (21mc), usando lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico (8,2mc), chiudendo il rubinetto mentre si lavano i denti (8,7mc).

Città Spesa (192 mc/anno) 2017 Spesa (192 mc/anno) 2016 Spesa (192 mc/anno) 2007 Variazione 2016/17 Variazione 2007/17 Avellino € 361 € 329 € 264 9,7% 36,7% Benevento € 312 € 294 € 119 6,1% 162,2% Caserta € 287 € 270 € 184 6,3% 56% Napoli € 273 € 273 € 209 0,0% 30,6% Salerno € 334 € 319 € 175 4,7% 90,9% Media € 313 € 303 € 190 3,3% 64,8%

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe, 2018

Capoluogo Spesa su 192 mc/anno Spesa su 150 mc/anno Risparmio Risparmio% Avellino € 361 € 285 € 76 21,1% Benevento € 312 € 220 € 92 29,4% Caserta € 287 € 204 € 83 28,8% Napoli € 273 € 205 € 68 24,8% Salerno € 334 € 250 € 84 25,2% Media € 313 € 233 € 80 25,6%

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe, 2018

Comune Dispersione rete 2016 Dispersione rete 2007 Avellino - 54% Benevento 34% 33% Caserta - 45% Napoli 43% 23% Salerno 55% 42% Media 44% 39%

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2017

A livello nazionale, le famiglie più “tartassate” risiedono nell’ordine in Toscana (648€), Umbria (519€), Marche (507€) ed Emilia Romagna (505€). La regione più economica resta il Molise con 143€ l’anno, che detiene però anche il primato negativo della dispersione idrica (68%, rispetto al 35% della media nazionale).