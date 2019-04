Da oggi il bando per Navigator: la più "bisognosa" è la Campania

A partire dalle ore 12 di oggi sarà pubblicato, sul sito di Anpal, il bando per la selezione dei Navigator: figura lavorativa introdotta per il Reddito di Cittadinanza. Ben 3mila le unità ricercate, così come da accordo con le Regioni, tutte con un’unica funzione: assistere tecnicamente i centri dell’impiego nella gestione dei profili di chi ha richiesto (e ottenuto), appunto, il Reddito di Cittadinanza. Nella giornata di ieri, il Governo e gli enti locali hanno siglato l’accordo per il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

"Con l’accordo di oggi – ha detto il sottosegretario al Lavoro Cominardi - rafforziamo ulteriormente il sistema delle politiche attive, cuore pulsante del reddito di cittadinanza e spina dorsale del nuovo welfare italiano. Con l’iniezione di nuove risorse fino a 11.600 unità, il personale a supporto dei centri per l’impiego verrà più che raddoppiato. Questo accelererà l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, restituendo finalmente alle istituzioni quel ruolo di primo piano necessario per rispondere ai bisogni dei lavoratori, delle imprese, dei territori".

Come detto, al momento, le unità ricercate sono 3mila, ma non nella stessa misura nelle diverse Regioni. La Regione più “bisognosa” di Navigator è la Campania, per la quale ne sono richiesti 471. Il podio viene, invece, completato da Sicilia (429) e Lombardia (329). A queste seguono: Lazio (273), Puglia (248), Piemonte (176), Calabria (170), Emilia Romagna (165), Toscana (152), Veneto (142), Sardegna (121), Liguria (66), Marche (55), Abruzzo (54), Friuli Venezia Giulia (46), Umbria (33), Basilicata (31), Molise (13), Valle d’Aosta (6).