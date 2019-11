Asi - Confindustria si incontrano: "Rendere le aree industriali irpine più appetibili"

Si è tenuto questa mattina un primo incontro tecnico Asi - Confindustria per discutere delle criticità dell’apparato industriale irpino. Si è discusso delle numerose vertenze in atto, delle aree ZES, e della necessità di attivare, con urgenza, interventi mirati a rendere le aree industriali irpine più appetibili. Sono state avanzate diverse proposte operative che, entro la fine del mese, saranno portate all’attenzione dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, On. Antonio Marchiello.