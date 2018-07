Nasce l’Associazione Giovani Architetti della provincia di Avellino

ARCHI.R.P.I.N.A GIOVANI” è la denominazione dell’Associazione Giovani

Architetti della provincia di Avellino appena costituita. Un’associazione senza scopo

di lucro, con sede ad Avellino in via Piemonte, 3, che intende operare, al fine di

tutelare e diffondere i principi ed i valori della figura professionale dell’Architetto,

proponendosi, inoltre, come luogo d’incontro ed aggregazione al fine della

promozione della diffusione della qualità dell’architettura in un contesto di

democrazia urbana.

Ventiquattro sono i soci fondatori: Chiara Aufiero, Cristina Aufiero, Alessandro

Bellarosa, Serena Borea, Annalisa Capozzi, Maria Giulia Contarino, Oriella

Damelio, Valerio De Blasio, Gaetano Fasulo, Fulvio Fraternali (socio onorario),

Chiara Frongillo, Antonietta Garzilli, Francesca Melillo, Alessandro Moschillo,

Debora Musto, Diana Panariti, Marika Paragallo, Nicola Ragucci, Claudia

Riccio, Yuri Romano, Evelin Sampietro, Gabriella Tropeano, Plinio Vanni,

Daniela Pellecchia.

L’Associazione Giovani Architetti si propone anche come scopo istituzionale di

favorire la formazione professionale dei giovani architetti e, comunque, di agevolarne

l’accesso all’esercizio concreto della professione.

Inoltre, si occuperà di promozione e organizzazione di convegni, seminari, dibattiti,

gruppi di studio e ricerca; iniziative editoriali, patrocinio e sostegno delle

pubblicazioni di settore, di studi e ricerche aventi utilità economica, culturale e

sociale; stipula di convenzioni con Enti, Ministeri, Istituzioni pubbliche o soggettività

private, finalizzate al perseguimento degli scopi associativi.

All’Associazione potranno partecipare tutti coloro che, interessati alla realizzazione

delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli scopi e gli ideali, purchè

siano Architetti P.P.C., residenti in provincia di Avellino con età inferiore ai

quarant’anni.