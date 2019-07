Agricoltura di precisione, un'azienda irpina sbarca in Puglia

La prima Edizione dell’High Tech Edition 2019 ad Alberobello porta la firma di una azienda irpina. Organizzata da Analist Group – azienda avellinese leader nel settore ICT che realizza software per l’edilizia e soluzioni all’avanguardia per rilievi topografici e architettonici – in collaborazione con l’Ing. Piero Grimaldi, la manifestazione vanta il patrocinio del Collegio dei Geometri di Bari, Potenza, Matera e dagli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bari e Geologi di Bari, la giornata prevede un’agenda fitta di interventi a contenuto specialistico oltre alla presentazione di strumenti e tecnologie stato dell’arte nel comparto del rilievo. Un incontro dedicato alle innovazioni e alle best practice per aziende e professionisti che sono al passo con l’evoluzione tecnologica con la presentazione esclusiva di casi di studio, con la partecipazione straordinaria di Parrot.

Una giornata all’insegna di tecniche e metodologie innovative per il rilievo con focus su ambiti specifici da parte di Centri di Ricerca, Università, aziende e professionisti. Tra i comparti presi in considerazione: Topografia, Catasto, Agricoltura di Precisione, Ispezioni Termografiche, Gestione del Cantiere, Rappresentazione Modelli architettonici, Rilievo di incidenti stradali.

L’evento, che rientra nell’ambito dell’International Summer School for Photogrammetry, vede la presenza di attori provenienti dalla regione Puglia, Basilicata e zone limitrofe oltre ad accogliere studenti, professionisti e Università straniere grazie alla co-organizzazione con il COIFA.