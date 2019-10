Operaio schiacciato da un autocarro, le immagini della tragedia

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia, alle ore 17'40 di oggi 29 ottobre, è intervenuta in via Galli, sempre a Bisaccia, per un soccorso ad un autista di autocarro, il quale intento ad effettuare operazioni di scarico, presso un'azienda agricola del posto, è rimasto schiacciato sotto al pesante automezzo a causa del suo ribaltamento. Purtroppo nonostante l'immediato intervento, l'uomo di anni 56, originario di Vallesaccarda ha perso la vita. Si è provveduto alla messa in sicurezza del camion, e a dare assistenza alle autorità giudiziarie per i rilievi di rito, prima del recupero del Corpo.