Ultimo saluto a Sommese, Biancardi ammette: "Abbiamo sbagliato"

Domenico Biancardi, sindaco di Avella e presidente della Provincia di Avellino, ha ricostruito in un'intervista rilasciata a Il Mattino quanto accaduto in occasione dell'ultimo saluto al sindaco Sommese. Ricordiamo, che il primo cittadino di Saviano (Na) è morto all'ospedale Moscati di Avellino a causa del Coronavirus. La sua scomparsa è stata, però, omaggiata con una serie di aasembramenti (non solo a Saviano, ma anche a Baiano) che hanno aperto un dibattito a livello nazionale. Non è passato inosservato, infatti, l'accaduto che ha portato poi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a dichiarare Saviano "zona rossa".

Solo un saluto istituzionale

Tra le persone assembrate, anche tante autorità come il sindaco Biancardi. “Era solo un saluto istituzionale e non sapevamo che il carro funebre si sarebbe fermato. Le cose non sono andate come molti pensano non vi era alcuna intenzione di creare un assembramento, ma di effettuare un saluto istituzionale al passaggio del feretro di un amico e collega. Pensavamo che l’auto sarebbe solo passata, ma invece si è fermata per qualche minuto. Noi comunque eravamo a distanza di sicurezza e indossavamo le mascherine. I Carabinieri hanno rispedito a casa chi si era fermato. È stato tutto veloce tanto da non poter nemmeno additare responsabilità alle forze dell’ordine“.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è stato vilato il distanziamento sociale

“Abbiamo sbagliato ma quello di noi sindaci rimane un saluto istituzionale al quale il sottoscritto ha deciso di non sottrarsi. Quanto accaduto a Saviano non è paragonabile con quello che è capitato a Baiano anche perché da noi erano presenti più forze dell’ordine che cittadini, e nessuno ha violato il distanziamento sociale. Erano presenti solamente alcuni dipendenti della clinica e i familiari, tutto qui. Con ampia presenza delle forze dell’ordine. Non c’è nessuna ragione per istituire la zona rossa“.