Beccato alla guida completamente ubriaco, denunciato

È scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino per un trentenne di Nusco sorpreso in quel centro, dai Carabinieri dell’Arma locale, alla guida di un’autovettura in evidente stato di alterazione psicomotoria conseguente all’abuso di alcool, accertato mediante etilometro. Ritirata la patente di guida.

Infine è stato allontanato con Foglio di Via Obbligatorio un trentenne di Avellino, con a carico svariati precedenti di polizia, fermato dai Carabinieri della Stazione di Castelfranci in atteggiamento sospetto nei pressi di un’abitazione isolata di quel Comune: opportunamente interpellato, non era in grado di fornire una valida giustificazione circa la sua presenza in quel luogo.