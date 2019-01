Commerciante avellinese condannata per truffa

Ha fatto un ordine di scarpe per un totale di 25mila euro ed è riuscita a farsi fare credito, ma poi non ha più versato la somma pattuita. Dopo la denuncia dell'imprenditore e' finito con una condanna il processo a carico di una commerciante di Avellino alla quale è stata comminata una condanna a 4 mesi ma, soprattutto, il risarcimento immediato del danno.

La vittima della truffa e' un imprenditore di Marcianise che si è costituito parte civile per il tramite dell'avvocato Nicola Musone. I fatti sono avvenuti due anni orsono: l'imprenditore accettò di fare credito alla commerciante visto il periodo economico difficile, ma si ritrovò con una brutta sorpresa. Parti la denuncia che ha portato al processo. L'avvocato della commerciante aveva chiesto il non luogo a procedere ma il giudice l'ha condannata per truffa.