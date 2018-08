Trovato cadavere nel rione San Tommaso

Il Ferragosto di Avellino si macchia di sangue. Nel popoloso rione San Tommaso è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 46 anni. Le prime indiscrezioni affermano che possa trattarsi di un suicidio. L'intervento dei sanitari del 118 è stato immediato ma inutile. Per il 46enne non c'era più nulla da fare. Sono in corso i rilievi degli agenti della Questura di Avellino per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.